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Общество

ГРС проведет служебное расследование в отношении некомпетентных сотрудников ЦОН

Государственная регистрационная служба (ГРС) проведет служебное расследование в отношении сотрудников Центра обслуживания населения, волокитивших дело и отправивших гражданина КР Игоря Патанина в МВД за пропиской.  Об этом ИА «24.kg»  сообщил председатель ГРС Дастан Догоев. 

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Напомним, на своей странице в Facebook журналист рассказал о том, как столкнулся с профессиональной некомпетентностью сотрудников ЦОН, когда выяснилось, что с 2011 года прописка Игоря Патанина отсутствует в базе данных ГРС. Однако в паспорте гражданина она имеется.  

«Сотрудникам ЦОН достаточно было проверить гражданина по кадастровой базе, а не гонять несколько раз за ненужными документами», — прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию Дастан Догоев.  

Глава ведомства добавил, что в ситуации с гражданином они будут разбираться, а виновные обязательно понесут наказание. 
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