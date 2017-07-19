ГРС проведет служебное расследование в отношении некомпетентных сотрудников ЦОН

Государственная регистрационная служба (ГРС) проведет служебное расследование в отношении сотрудников Центра обслуживания населения, волокитивших дело и отправивших гражданина КР Игоря Патанина в МВД за пропиской. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ГРС Дастан Догоев.

Напомним, на своей странице в Facebook журналист рассказал о том, как столкнулся с профессиональной некомпетентностью сотрудников ЦОН, когда выяснилось, что с 2011 года прописка Игоря Патанина отсутствует в базе данных ГРС. Однако в паспорте гражданина она имеется.

«Сотрудникам ЦОН достаточно было проверить гражданина по кадастровой базе, а не гонять несколько раз за ненужными документами», — прокомментировал ИА «24.kg» ситуацию Дастан Догоев.

Глава ведомства добавил, что в ситуации с гражданином они будут разбираться, а виновные обязательно понесут наказание.