В Бишкеке пройдут Дни Челябинской области, а в их рамках — фотовыставка «Первозданная Россия. Южный Урал». Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики КР.

«Выставка работ известнейших южноуральских фотографов-пейзажистов будет презентована 19 июля в Кыргызском национальном драматическом театре. Ее откроет губернатор Челябинской области Борис Дубровский», — говорится в сообщении.

Выставку впервые представили в Москве в январе 2015 года на Всероссийском фестивале дикой природы «Первозданная Россия». Южноуральские пейзажи тогда увидели более 180 тысяч человек. Летом того же года экспозиция разместилась в Челябинском краеведческом музее.

Автором идеи этого проекта является председатель регионального отделения Союза фотохудожников России Владимир Богдановский. «Посетители увидят фотографии редких и хорошо известных всем растений, а также портреты исконных обитателей региона — диких животных, птиц и насекомых», — говорится в сообщении.

В ходе поездки представители Челябинской области проведут презентацию экономического и инвестиционного потенциала региона. В состав делегации войдут руководители региональных органов государственной власти, представители деловых кругов, творческие и спортивные коллективы.