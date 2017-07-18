В 2019 году представитель азиатской страны отправится в составе экипажа на МКС

Космический турист, представитель одной из азиатских стран, будет отправлен в составе экипажа на Международную космическую станцию в 2019 году. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на слова генерального директора Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева.

«Новый космический турист, которому предстоит отправиться в полет на МКС в 2019 году, уже проходит подготовку. Это представитель одной из стран Азии», — отметил Солнцев.

РКК «Энергия» планирует возобновить отправку космических туристов на МКС на регулярной основе.

«У нас подписан контракт с компанией, которая занимается подбором космических туристов. В 2019 году готовим первый корабль, чтобы поставить это на постоянную основу», — сказал он.

Подбором потенциальных кандидатов на туристические полеты в космос с 2001 года эксклюзивно занималась компания Space Adventures. Первым космическим туристом стал американский бизнесмен итальянского происхождения Деннис Тито. Он полетел на МКС на борту российского корабля «Союз ТМА-32» в 2001 году.