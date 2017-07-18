«У меня в паспорте прописка есть, а в базе Государственной регистрационной службы (ГРС) она отсутствует», — говорится в сообщении на Facebook журналиста Игоря Патанина.

По его словам, выясняется что с 2011 года он не числится среди прописанных в своей квартире.

На вопрос Игоря Патанина, чья это халатность, сотрудник ГРС ответил: «Тогда было МВД, вот у них и спрашивайте».

ИА «24.kg» отмечает: Государственная регистрационная служба при правительстве КР образована постановлением от 17 ноября 2009 года за № 708. В ее состав вошли республиканские ведомства, подчинявшиеся непосредственно правительству.

Напомним, в мае пресс-служба ГРС сообщала, что на портале электронных услуг e.srs.kg появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн.