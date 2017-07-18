Экс-сотрудник NASA рассказал, где паркуются инопланетяне

Инопланетяне нашли способ прятать свои корабли от людей: они скрываются в кольцах Сатурна. С таким заявлением выступил бывший сотрудник Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства США Норманн Бегрун, написали российские СМИ со ссылкой на портал Express.

Как отметил ученый, флот представителей внеземных цивилизаций растет. Некоторые корабли уже переместились под прикрытие колец Урана и Юпитера.

Новые кольца вокруг планет, считает Бегрун, создают сами пришельцы. А поскольку скопление кораблей скоро станет критическим, инопланетный флот перейдет от наблюдения к конкретным действиям.

Сенсационная гипотеза Норманна Бегруна, говорится в сообщении, нашла поддержку уфологов со всего мира. По их мнению, экс-сотрудник NASA раскрыл один из самых охраняемых секретов агентства. Уверенности уфологам придает и тот факт, что структура, где раньше работал Бегрун, является подразделением правительства США.