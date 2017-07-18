В Румынии найден «компьютер Гитлера»

Румынский профессор криптографии обнаружил на одном из блошиных рынков Бухареста шифровальную машину «Энигма», использовавшуюся нацистами во время Второй мировой войны. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на румынский телеканал Digi24.

По его данным, мужчина купил шифровальную машину всего за 100 евро, после чего выставил ее на аукцион. Сегодня же «Энигма» ушла с молотка за 45 тысяч евро.

«Коллекционер купил ее на блошином рынке. Он является профессором криптографии и очень хорошо знал, что продает», — процитировал телеканал слова сотрудника аукционного дома Artmark Кристина Гаврила. Однако имена профессора и купившего «Энигму» коллекционера сотрудник аукционного дома раскрывать не стал.

Переносную шифровальную машину «Энигма» разработали еще в 1920-х годах прошлого века.

Румыния была союзником нацистской Германии до 1944 года. Именно в это время аппарат предположительно и попал в страну.