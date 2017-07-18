Глава ДНР заявил об учреждении нового государства Малороссия

Глава ДНР Александр Захарченко заявил об учреждении нового государства Малороссия и назвал его преемником Украины. Об этом сообщил портал interfax.ru.

«Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя», — сказал журналистам глава ДНР Александр Захарченко.

По его словам, столицей Малороссии становится город Донецк, а город Киев остается историко-культурным центром без статуса столичного города.

Захарченко также добавил, что необходимо будет ввести в стране чрезвычайное положение на три года.

Он считает, что власти в Киеве нелегитимны и неспособны остановить войну. Захарченко отметил, что ситуация в Донбассе зашла в глухой тупик, завязался «такой узел, который разрубить уже нельзя».