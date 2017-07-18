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Общество

В Японии на 106-м году жизни умер практикующий врач

Японский врач Сигэаки Хинохара, практиковавший после своего 100-летнего юбилея и являвшийся в Японии символом активного долголетия, скончался в Токио на 106-м году жизни, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

Хинохара был главным врачом Международной клиники Святого Луки, председателем совета директоров, почетным главным врачом. Особую известность он приобрел после того, как в 90 лет опубликовал эссе «Жить с умением», тираж которого превысил 1,2 миллиона экземпляров. Особое внимание он уделял командному подходу в лечении, для чего занимался образованием и воспитанием кадров медсестер. Он стал одним из первых, кто доказал связь между здоровым образом жизни, позитивным взглядом на жизнь и активным долголетием.

В возрасте 88 лет он написал сценарий для мюзикла и сам выступил в нем в качестве актера. В 90 лет осуществил свою мечту и встал за дирижерский пульт оркестра. Музыкальные вечера он проводил и в больнице для своих пациентов. Он пышно отпраздновал свой 105-летний юбилей осенью прошлого года, ради чего вместе с гостями совершил путешествие на Тайвань.

Сигэаки Хинохара скончался во вторник утром от дыхательной недостаточности. 
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