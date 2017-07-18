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Общество

На южном берегу Иссык-Куля прошел этнофестиваль

На Иссык-Куле в селе Тон прошел этнофестиваль «Тескей жээк». Об этом сообщили в туристской дестинации «Южный берег Иссык-Куля».

По их данным, в программе были выступления традиционной охоты салбуурун, конноспортивные игры, мастер-классы, национальные игры и флешмоб. Гости и участники фестиваля приняли участие в возведении юрты и ознакомились с традициями и бытом кочевников.
 
Посетили фестиваль 350 туристов из 34 стран мира. Заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов отметил, что в будущем южный берег Иссык-Куля станет центром этнотуризма, где все лето будут проходить различные этнофестивали.
 
 
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