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Общество

Прокурор просит осудить журналиста на шесть лет и взять под стражу в зале суда

Прокурор просит осудить журналиста Зулпукара Сапанова на шесть лет и взять под стражу прямо в зале суда. Об этом обвинитель заявил в Первомайском районном суде Бишкека, где проходит заседание по делу, возбужденному в отношении журналиста.

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В вину подсудимому вменяется выпущенная им в августе 2016 года книга под названием «Кыргыз санжырасы», в которой говорится о том, что кыргызы изначально не были мусульманами. В ней автор пишет о языческом прошлом кыргызов и задается вопросом, не навязывают ли священнослужители кыргызскому народу веру в Аллаха.

Стоит отметить, что перед написанием книги журналист изучил священные писания разных религий.

Дело на журналиста возбудили по заявлению священнослужителя в Генеральной прокуратуре. Расследованием занимался Государственный комитет национальной безопасности.
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