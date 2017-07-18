В суде по делу Шыкмаматова свидетель заявляет о прозрачности тендера на машины

Менеджер ОсОО «Би Старк» по продажам Кубанычбек Урмамабетов сегодня в суде признался, что до проведения тендера на закупку пяти автомашин для Счетной палаты несколько раз встречался с экс-руководителем аппарата ведомства Тологоном Чормоновым для обсуждения наиболее предпочитаемых авто.

На прошлом судебном заседании Тологона Чормонова уличали во лжи. Тогда он заявлял, что одного из подсудимых — генерального директора компании «Би Старк» гражданина Германии Али Юкселя — он впервые увидел в 2011 году, когда тот приходил в Счетную палату с сотрудником ведомства Болотом Жаныбековым.

Другой свидетель — экс-аудитор Счетной палаты и тендерной комиссии Азамат Кангельдиев — сообщил в суде, что тендер прошел прозрачно и в рамках выделенных бюджетом средств.

«Никто из участников тендера к нам заранее не приходил и ни о чем не просил. Еще раз подчеркну, превышения пороговой суммы не было, тендер прошел в рамках закона, но не могу сказать точно, был ли Алмамбет Шыкмаматов на вскрытии тендерных заявок или нет. Остальные члены комиссии были», — рассказал Азамат Кангельдиев.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.