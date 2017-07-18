11:39
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Общество

В суде по делу Шыкмаматова свидетель заявляет о прозрачности тендера на машины

Менеджер ОсОО «Би Старк» по продажам Кубанычбек Урмамабетов сегодня в суде признался, что до проведения тендера на закупку пяти автомашин для Счетной палаты несколько раз встречался с экс-руководителем аппарата ведомства Тологоном Чормоновым для обсуждения наиболее предпочитаемых авто.

На прошлом судебном заседании Тологона Чормонова уличали во лжи. Тогда он заявлял, что одного из подсудимых — генерального директора компании «Би Старк» гражданина Германии Али Юкселя — он впервые увидел в 2011 году, когда тот  приходил в Счетную палату с сотрудником ведомства Болотом Жаныбековым.

Другой свидетель — экс-аудитор Счетной палаты и тендерной комиссии Азамат Кангельдиев — сообщил в суде, что тендер прошел прозрачно и в рамках выделенных бюджетом средств.

«Никто из участников тендера к нам заранее не приходил и ни о чем не просил. Еще раз подчеркну,  превышения пороговой суммы не было, тендер прошел в рамках закона, но не могу сказать точно, был ли Алмамбет Шыкмаматов на вскрытии тендерных заявок или нет. Остальные члены комиссии были», — рассказал Азамат Кангельдиев.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 288
Версия для печати
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;госдокументах стали использовать понятие &laquo;бабка&raquo; В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG