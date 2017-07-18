Ferrari Daytona Элтона Джона выставят на аукцион в Великобритании

Британский аукционный дом Silverstone выставит на торги спортивный автомобиль Ferrari 365 GTB/4 Daytona 1972 года выпуска, принадлежавший певцу Элтону Джону. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Машина будет представлена на аукционе, который пройдет 29 и 30 июля на гоночной трассе в Сильверстоуне, Великобритания. Лот оценен в 525-575 тысяч фунтов стерлингов (598-655 тысяч евро). Элтон Джон был владельцем автомобиля с 1973 по 1975 год, что подтверждается сопроводительными документами.

Последние 16 лет машина находилась в частной коллекции; общий пробег за годы эксплуатации — менее 100 тысяч километров. Лот предлагается с оригинальной окраской кузова (оттенок красного, заводское наименование Rosso Chiaro) и в полностью исправном состоянии.