На лобовом стекле автомобилей Кыргызстана должна быть наклейка об уплате налога. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, до 1 сентября необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме двух тысяч сомов.

При этом отмечаем, что гражданам после уплаты налога на транспорт необходимо бесплатно получить специальную наклейку, подтверждающую факт уплаты, ее надо наклеить на лобовое стекло автомашины.