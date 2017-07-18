Свидетель заявляет, что Алмамабет Шыкмаматов ни о чем не просил

Сегодня в Первомайском райсуде Бишкека продолжается слушание дела против депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Свидетель Кубанычбек Урмамбетов не помнит, участвовал ли Алмамабет Шыкмаматов в тендере на автомашины для Счетной палаты. Он являлся менеджером ОсОО «Би Старк» по продажам.

Кубанычбек Урмамбетов признался, что видел Алмамбета Шыкмаматова всего два раза, но тот лично его ни о чем не просил.

«Наша компания предлагала Счетной палате новые автомашины других марок, но там отказались», — рассказал свидетель.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.