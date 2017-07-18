11:38
+30
USD 69.43
EUR 79.50
RUB 1.18
Общество

Свидетель заявляет, что Алмамабет Шыкмаматов ни о чем не просил

Сегодня в Первомайском райсуде Бишкека продолжается слушание дела против депутата парламента Алмамбета Шыкмаматова.

Свидетель Кубанычбек Урмамбетов не помнит, участвовал ли Алмамабет Шыкмаматов в тендере на автомашины для Счетной палаты. Он являлся менеджером ОсОО «Би Старк» по продажам.

Кубанычбек Урмамбетов признался, что видел Алмамбета Шыкмаматова всего два раза, но тот  лично его ни о чем не просил.

«Наша компания предлагала Счетной палате новые автомашины других марок, но там отказались», — рассказал свидетель.

17 февраля 2017 года генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) Уголовного кодекса КР. По информации Генпрокуратуры, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его компании — победителю тендера «Барат Люкс» — за $13,5 тысячи, но ГП считает, что реальная цена автомобиля на то время якобы составляла около $10 тысяч.
Ссылка:
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Участковый строго предупредил переименовавшего проспект Чуй в Сталина
Садыр Жапаров: Показания разные, а судья не отправляет дело на доследование
Государство жестко выступило против унижения национального достоинства
Адвокаты Аиды Саляновой заявили отвод судье
Защита Аиды Саляновой требует вызвать в суд премьера Сооронбая Жээнбекова
Адвокаты Саляновой требуют установить подлинность подписи Алексея Елисеева
Адвокаты Садыра Жапарова не верят в справедливое решение судьи
На судебном процессе по делу Жапарова допросили экс-омбудсмена Аманбаева
C переименовавшим проспект Чуй в Сталина правоохранители намерены «поработать»
Еще один свидетель сторонников Жапарова: Беспорядки на митинге спровоцировали
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Скандал. Властям Кыргызстана говорили не&nbsp;сотрудничать с&nbsp;Liglass Trading CZ Скандал. Властям Кыргызстана говорили не сотрудничать с Liglass Trading CZ
Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования Дело Текебаева. Роза Отунбаева заявляет о политической подоплеке расследования
В&nbsp;Кыргызстане в&nbsp;госдокументах стали использовать понятие &laquo;бабка&raquo; В Кыргызстане в госдокументах стали использовать понятие «бабка»
Бизнес
4G LTE от&nbsp;MegaCom во&nbsp;всех областях Кыргызстана! 4G LTE от MegaCom во всех областях Кыргызстана!
Уже в&nbsp;эту субботу O!PEN AIR 2017&nbsp;&mdash; главное музыкальное событие года! Уже в эту субботу O!PEN AIR 2017 — главное музыкальное событие года!
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG