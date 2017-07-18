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Общество

Трем театрам Кыргызстана требуются художественные руководители
Кыргызскому государственному театру кукол имени М.Жангазиева, Ошскому национальному драматическому театру имени С.Ибраимова и молодежному театру «Учур» требуются художественные руководители. Министерство культуры, информации и туризма объявило конкурс на должности, сообщила его пресс-служба.
 
По ее данным, кандидаты должны иметь высшее профессиональное образование, обладать стажем творческой работы не менее пяти лет и знаниями общего и специального законодательства Кыргызской Республики. 

В функциональные обязанности художественного руководителя театра входит организация всей творческой и производственной деятельности театрально-зрелищного учреждения.

Вместе с тем кандидаты на должность художественного руководителя должны знать современную и классическую отечественную, зарубежную драматургию, музыкальную литературу, классический и современный репертуар театров и концертных организаций, историю и современные проблемы отечественного и мирового музыкального искусства.
 
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