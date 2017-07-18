Горожане жалуются на ночных гонщиков

Жители домов, расположенных на пересечении улиц Токтогула и Логвиненко, жалуются на гул машин в ночное время. Об этом в социальных сетях пишут пользователи.

«Прошу ГУПМ Бишкека обратить внимание на улицы Токтогула/Логвиненко в период с 23.00 до 03.00 и выслать передвижной пост ПМ. В этот промежуток времени на данном отрезке начинают гонять «уличные гонщики» с характерным прямоточным гулом, тем самым нарушая не только ПДД по превышению скорости, но и общественный порядок в ночное время суток, когда жители уже давно спят», — пишет пользователь Азат Молдобаев.