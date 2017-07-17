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Общество

17 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах республики возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 9.00–17.00 — пересечение улиц Фрунзе и Буденного, Ахунбаева и Курчатова;
  • 7.00–19.00 — жилмассив «Алтын-Ордо», «Полицейский городок», район Ботанического сада;
  • 9.00–19.00 — улицы Орозбекова, Фере, Боталиева, Свободная, Аул;
  • 9.00–12.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улица 125-летия Бишкека).

В Чуйской области:

  • 6.00–18.00 — село Кок-Джар (улицы Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Бишкек, Полевая, Сыргак);
  • 9.00–17.00 — жилмассив «Биримдик-Кут», села Дачное (улицы Щорса, Шевченко, Ленина, 40 лет Победы), Садовое (улица 8 Марта), Горная Серафимовка, Тогуз-Булак, Верхний Ичке-Суу, Алмалуу, Кунтуу (улицы Иманалиева, Садовая, Заводская, Молдосан, Северная), Шалта (улицы Проектируемая, Школьная, Шукуралиева, Жусупбек);
  • села Сокулук (улицы Кайназаровой, Почтовая, Первомайская, Восточная, Фрунзе, Мира, Достук), Тош-Булак (улица Советская), Джаны-Джер (улицы Спортивная, Фрунзе), Селекционное (улицы Кунтуу, Иссык-Кульская).

В Иссык-Кульской области:

  • 7.00–17.00 — села Челпек, Тамга, Джети-Огуз, Тилекмат, Ан-Остон, Мундуз, Ак-Добо, Тогуз-Булак, Сары-Камыш;

  • город Балыкчи (улицы Аманбаева, Озерная, Калинина, мкр. «Сон-Кол»).

В Нарынской области:

  • 9.00–17.00 — села Ат-Баши, Казарман, Кара-Суу, Дыйкан, Таш-Добо.

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 — город Ош (жилмассивы «Шеит-Добо» и «Жаны-Турмуш», улицы Карасуйская, Джим, Салиева, Ошская, Курманджан датки, Кызыл-Аскер, Нариман, 8 Марта, Ленина, Кыргызская, Джийделик), сельская управа Тоо-Моюн;
  • 8.00–17.00 — сельские управы Сары-Могол, Талды-Суу, Уч-Добо.
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