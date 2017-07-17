Государство жестко выступило против унижения национального достоинства

«Данное дело очень простое и не затянулось бы на столь долгое время, если бы подсудимый с первых дней нашел в себе силы и мужество признаться в содеянном и как-то измениться. Очень жестко выступил гособвинитель, на наш взгляд, тем самым от имени государства обозначив его позицию по отношению к тем, кто позволяет себе допускать унижение лиц другой национальности и унижение национального достоинства», — сказала в прениях на судебном заседании в Октябрьском суде, где рассматривается дело по бытовому национализму, адвокат пострадавшего Егора Борисова Татьяна Чильникина.

По ее словам, следствием собрано достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинение Мирлану Ирсалиеву и направить дело в суд. Это и показания свидетелей, и наличие телесных повреждений.

«Несмотря на внешнюю браваду и поведение в суде, Мирлан Ирсалиев нашел в себе мужество явиться к нам и раскаяться. Подсудимый искренне просил прощения, во всяком случае, мы посчитали, что это так. Видеть на глазах мужчины слезы…», — сказала адвокат.

По словам Татьяны Чильникиной, потерпевший Егор Борисов — представитель самой гуманной профессии, врач, ежедневно работающий в сложных условиях и спасающий жизни многих людей.

«Подсудимый — отец двоих детей, единственный кормилец — предложил моему подзащитному компенсацию за нанесенный моральный вред, но Егор Борисов от компенсации отказался, предложив оказать спонсорскую помощь. Мой подзащитный извинения принял», — сказала адвокат, попросив судью Бекболота Джаналиева при вынесении им решения учесть данное обстоятельство.

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Егор Борисов в своем заключительном слове добавил, что слова и действия Мирлана Ирсалиева показались ему искренними, но «моральный ущерб оценить невозможно», и взять деньги в виде компенсации ниже его достоинства.

«В виде компенсации я предложил оказать спонсорскую помощь детям, чтобы и с моей стороны, и с его это было достойным поступком. Для меня главное — это осознание. Я против того, чтобы человек садился в тюрьму», — добавил Егор Борисов.

Напомним, врач-реаниматолог Егор Борисов — заведующий реанимационной службой Бишкекской станции скорой медицинской помощи.

Инцидент произошел год назад — 29 июня. Егор Борисов вечером после занятий на курсах кыргызского языка возвращался домой. Ему позвонила супруга и сообщила, что поцарапала чужую машину. Егор Борисов отправился к месту происшествия. По его показаниям, владелец поврежденной машины Мирлан Ирсалиев начал оскорблять его по национальному признаку и требовать, чтобы Егор Борисов говорил с ним по-кыргызски.

Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро.

Подсудимому Мирлану Ирсалиеву грозит наказание по статье 299 «Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды» УК КР, предусматривающее лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.

Несколько дней назад подсудимый Мирлан Ирсалиев принес свои глубокие извинения Егору Борисову и всему Кыргызстану. Они передали Третьей детской больнице электрокардиограф.