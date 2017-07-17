Адвокаты Аиды Саляновой заявили отвод судье

Адвокаты экс-министра юстиции Аиды Саляновой заявили отвод судье Кубанычбеку Касымбекову. В третий раз.

По их словам, судья ведет судопроизводство предвзято, не удовлетворяет ни одно ходатайство защиты и идет на поводу у гособвинения. Кубанычбек Касымбеков удалился в совещательную комнату.

Аиду Салянову обвиняют в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.