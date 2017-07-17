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Общество

Защита Аиды Саляновой требует вызвать в суд премьера Сооронбая Жээнбекова

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой адвокаты требуют пригласить в суд дополнительного свидетеля — премьер-министра КР Сооронбая Жээнбекова. Они подали ходатайство.

Как отмечают юристы, в разговоре с Саляновой основной свидетель обвинения Жылдыз Мамбеталиева (аудиозапись беседы появилась в Интернете в декабре 2016 года, и стенограмма приобщена к материалам дела),  рассказала, что у ее мужа проблемы на работе и что на них двоих оказывают давление.

На заседании парламента в ноябре 2016 года Сооронбай Жээнбеков, представляя состав правительства, указал, что Мамбеталиева в него не вошла по ряду причин, но отказался назвать, по каким именно. Юристы хотят выяснить эти причины в суде.

Председательствующий судья Кубанычбек Касымбеков отказал в вызове главы правительства.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.
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