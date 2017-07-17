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Общество

Адвокаты Саляновой требуют установить подлинность подписи Алексея Елисеева

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой адвокаты требуют установить подлинность подписи Алексея Елисеева на поданном им в 2010 году заявлении о возобновлении адвокатской лицензии. Соответствующее ходатайство подано судье.

Кубанычбек Касымбеков удалился в совещательную комнату.

Защита Саляновой также заявляет, что представители гособвинения вводят суд в заблуждение, говоря, что не могут обеспечить явку своих свидетелей.

Сегодня адвокаты Аиды Саляновой нашли и пригласили в суд свидетеля обвинения — бывшего сотрудника Минюста Гульзат Жумазаеву. Она заявила, что при возобновлении лицензии не требуется запрашивать информацию МВД на предмет наличия у заявителя судимости или сведений о розыске либо возбужденного в отношении него уголовного дела.

«Подобного рода информация запрашивается только при получении лицензии», — пояснила Гульзат Жумазаева.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК КР.
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