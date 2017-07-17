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Общество

Патрульную милицию вновь ждет преобразование

«Совет безопасности предложил преобразовать Главное управление патрульной милиции (ГУПМ) и внести соответствующие изменения в режим его работы», — рассказал вице-премьер-министр Жениш Разаков по итогам заседания Совбеза.

По его словам, предлагается исключить из обязанностей ГУПМ не свойственные службе функции. Его задачей будет исключительно обеспечение безопасности дорожного движения.

«Мы хотим, чтобы были разработаны механизмы качественного анализа причин и условий совершения ДТП для их дальнейшего искоренения. При наборе новых сотрудников в Патрульную милицию мы хотим использовать открытый комплекс. Будет создана программа подготовки и переподготовки сотрудников ПМ. Эти меры будут способствовать росту профессионализма», — рассказал Жениш Разаков.

Он поделился планами, согласно которым сотрудников ПМ оснастят планшетами с единой базой данных об автотранспортных средствах, водителях, ДТП и другой информацией.

«Сотрудники смотрят техническое состояние автомобилей, участвуют в заседании комиссии по перепрофилированию авто. Мы считаем, что это лишние функции. В лице ГУПМ мы должны получить хороший центр анализа причин дорожных происшествий. Хотим минимизировать контакт между водителем и сотрудниками. Этот подход даст нам возможность исключить практику изъятия прав», — заключил секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров.
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