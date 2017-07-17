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Общество

Скандал вокруг Liglass Traiding на Совете безопасности не обсуждали

На заседании Совета безопасности сегодня не обсуждали разразившийся скандал вокруг чешской компании Liglass Traiding, которая собирается строить в Кыргызстане Верхненарынский каскад ГЭС. Об этом сегодня сообщил журналистам секретарь Совбеза Темир Джумакадыров.

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«Думаю, появившуюся информацию соответствующие госорганы проверят. Но при этом я уверен, что те, кто прорабатывал соглашения, изучили все стороны», — прокомментировал Темир Джумакадыров.

Напомним, чешские журналисты выяснили, что Liglass Traiding — небольшая компания со скромными результатами. Более того, наши дипломаты предупреждали чиновников Нацэнергохолдинга и Министерства экономики о том, что с ней лучше не связываться.
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