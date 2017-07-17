Скандал вокруг Liglass Traiding на Совете безопасности не обсуждали

На заседании Совета безопасности сегодня не обсуждали разразившийся скандал вокруг чешской компании Liglass Traiding, которая собирается строить в Кыргызстане Верхненарынский каскад ГЭС. Об этом сегодня сообщил журналистам секретарь Совбеза Темир Джумакадыров.

Читайте по теме Верхненарынский каскад. Очень сомнительный чешский прожект

«Думаю, появившуюся информацию соответствующие госорганы проверят. Но при этом я уверен, что те, кто прорабатывал соглашения, изучили все стороны», — прокомментировал Темир Джумакадыров.

Напомним, чешские журналисты выяснили, что Liglass Traiding — небольшая компания со скромными результатами. Более того, наши дипломаты предупреждали чиновников Нацэнергохолдинга и Министерства экономики о том, что с ней лучше не связываться.