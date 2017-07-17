На электролиниях Бишкека и Чуйской области заменят 25 процентов изоляторов

25 процентов процентов изоляторов на электрических линиях Бишкека и Чуйской области будет заменено. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Чуйского филиала ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Таалайбек Ибраев.

По его словам, изоляторы не менялись последние полвека, их изношенность часто приводила к аварийным отключениям в отопительный период. В этом году будут заменены 26 тысяч штук.

«Мы собираемся в ближайшие три-четыре года поменять все изоляторы. В этом году «НЭСК» выделила 20 миллионов сомов на замену 25 процентов изоляторов», — сказал Таалайбек Ибраев.

Кроме того, на линиях в рамках модернизации подстанций протягиваются волоконно-оптические линии связи протяженностью 523 километра.

«НЭСК» начнет реконструкцию линий в Чуйской области после 19 июля. Представители ОАО обещают, что в Чуйской области свет отключать будут только на несколько часов.