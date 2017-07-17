За минувшие выходные пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за минувшие сутки на территории Кыргызстана пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.
Уточняется, что задержан 40-летний житель села Боз-Учук Аксуйского района. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с марихуаной массой около
Еще один факт незаконного оборота наркотиков пресечен сотрудниками милиции. «Задержан мужчина, у которого в ходе досмотра изъято
По информации ведомства, сотрудниками правоохранительных органов в Бишкеке задержан 58-летний житель Чуйской области. При личном досмотре оперативники обнаружили у него в кармане полиэтиленовый пакет с гашишем общей массой 137 граммов.
В Джумгальском районе сотрудники милиции остановили автомобиль марки «Хонда Одиссей», в салоне которого обнаружена марихуана. Находившиеся в машине двое лиц задержаны. Общий вес изъятого наркотика составило около
Общий вес изъятых наркотиков составил 952 грамма.
По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 246 УК КР.