13:50
+29
USD 69.48
EUR 79.27
RUB 1.16
Общество

За минувшие выходные пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за минувшие сутки на территории Кыргызстана пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.   

Уточняется, что задержан 40-летний житель села Боз-Учук  Аксуйского района. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с марихуаной массой около 200 граммов.  

Еще один факт незаконного оборота наркотиков пресечен сотрудниками милиции.  «Задержан мужчина, у которого в ходе досмотра изъято 215 граммов марихуаны. Мужчина пояснил, что собрал наркотическое вещество для личного пользования»,  — говорится в сообщении. 

По информации ведомства,  сотрудниками правоохранительных органов в Бишкеке задержан 58-летний житель Чуйской области. При личном досмотре оперативники обнаружили у него в кармане полиэтиленовый пакет с гашишем общей массой 137 граммов.  

В Джумгальском районе сотрудники милиции остановили автомобиль марки «Хонда Одиссей», в салоне которого обнаружена  марихуана. Находившиеся в машине двое лиц задержаны. Общий вес изъятого наркотика составило около 400 граммов

Общий вес изъятых наркотиков составил 952 грамма.

По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 246 УК КР. 
Ссылка:
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Тринадцать наркоторговцев, среди которых и кыргызстанец, предстали перед судом
При личном досмотре у кыргызстанца обнаружено 40 килограммов марихуаны
В Кыргызстане задержана банда, совершившая нападение на кафе «Цзи Сянь»
В МВД не могут решить, наказывать ли тех, кто избивал конвой
85 процентов посевов опиумного мака — на территориях, подконтрольных «Талибану»
МВД уничтожило три с половиной тонны изъятых наркотиков
Садыр Жапаров просит разрешить на суде фото-и видеосъемку
По подозрению к причастности к терактам в Лондоне задержали 12 человек
Задержанных участников акции против вырубки деревьев отпустили
Омбудсмен Кыргызстана призывает освободить задержанных активистов
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву
Бизнес
На&nbsp;Иссык-Куле состоялся любительский турнир по&nbsp;теннису KARVEN OPEN 2017 На Иссык-Куле состоялся любительский турнир по теннису KARVEN OPEN 2017
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG
Мегаприз от&nbsp;MegaCom. Выиграй миллионы в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo;! Мегаприз от MegaCom. Выиграй миллионы в викторине «Счастливые SMS»!
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»