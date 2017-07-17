За минувшие выходные пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за минувшие сутки на территории Кыргызстана пресечено четыре факта незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел КР.

Уточняется, что задержан 40-летний житель села Боз-Учук Аксуйского района. При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят сверток с марихуаной массой около 200 граммов .

Еще один факт незаконного оборота наркотиков пресечен сотрудниками милиции. «Задержан мужчина, у которого в ходе досмотра изъято 215 грамм ов марихуаны. Мужчина пояснил, что собрал наркотическое вещество для личного пользования», — говорится в сообщении.

По информации ведомства, сотрудниками правоохранительных органов в Бишкеке задержан 58-летний житель Чуйской области. При личном досмотре оперативники обнаружили у него в кармане полиэтиленовый пакет с гашишем общей массой 137 граммов.

В Джумгальском районе сотрудники милиции остановили автомобиль марки «Хонда Одиссей», в салоне которого обнаружена марихуана. Находившиеся в машине двое лиц задержаны. Общий вес изъятого наркотика составило около 400 граммов .

Общий вес изъятых наркотиков составил 952 грамма.

По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела по статье 246 УК КР.