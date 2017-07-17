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Общество

НЭСК обяснил частые отключения света в Бишкеке и в Чуйской области

В ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» обяснили частые отключения света в Бишкеке и Чуйской области.  О причинах сегодня на пресс-конференции рассказал исполнительный директор по реализации проектов ОАО «НЭСК» Акылбек Тюменбаев.

По его словам, на 106 подстанциях идет модернизация в рамках проекта «Развитие сектора энергетики»,  фиансируемого Азиатским банком развития на общую сумму $39, 8 миллионов.

НЭСК обещает  завершить все работы в течение двух дней и просит горожан отнестись с пониманием к отключениям.
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