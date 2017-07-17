Мэрия опровергает, что на ремонт подземок привлечены солдаты

Мэрия города Бишкека опровергает информацию о том, что на ремонт подземных переходов привлечены солдаты Вооруженных сил Кыргызстана.

Управление капитального строительства столичной мэрии поясняет, что капремонт осуществляется подрядной организацией – ОсОО «Бийик KG».

«Организация купила строительной бригаде спецодежду, похожую на военную форму. Такой выбор строительной экипировки подрядчик выбрал из-за ее низкой стоимости. В настоящее время на полной реконструкции подземных переходов на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова заняты примерно 50 рабочих», — говорится в сообщении.