Правозащитники ходатайствуют за подсудимого, у которого тяжело болен отец

Подсудимый Айдынбек Шамшидин уулу на заседании по делу сторонников экс-депутата Садыра Жапарова в Первомайском районном суде уже в третий раз ходатайствует об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Свою просьбу он аргументирует тем, что у него тяжело болен отец. И каждый раз получает отказ. На этот раз его ходатайство поддержала правозащитник Азиза Абдирасулова, обративщись к судье Марату Сыдыкову.

«Уважаемый суд, я прошу дать ему возможность повидаться с отцом под мою ответственность. Обещаю лично сопровождать его. Дело в том, что он действительно является жертвой пыток. По этому факту уже возбуждено уголовное дело. Сейчас его рассматривает Генеральная прокуратура. Я посещаю этот процесс только из-за этого подсудимого. На судебные заседания Шамшидин уулу будет являться вовремя», — попросила Азиза Абдирасулова.

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Сам Айдынбек Шамшидин уулу сказал: «Я оказался подсудимым из-за милицейского беспредела. Мой отец тяжело болен. Я ухаживал за ним в больнице. В день моего задержания я через бульвар, где проходил митинг, шел домой. Задержался посмотреть, что там происходит. Меня схватили сотрудники милиции и отвезли в отделение. Избили в подвале. А когда на моем теле появились гемотомы, решили не отпускать. Так я стал подсудимым. Сейчас мой отец при смерти. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы повидаться с ним. Один из сотрудников милиции, когда его допрашивали в качестве свидетеля заявил, что видел, как я совершал противоправные действия. Это ложь».

Напомним, 12 человек были задержаны 25 марта 2017 года за беспорядки на митинге в поддержку Садыра Жапарова у здания ГКНБ. Они обвиняются по статьям 234 (хулиганство), 241(сопротивление власти) и 174 (умышленное уничтожение чужого имущества) УК КР.