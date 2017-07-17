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Общество

Пограничники РФ задержали кыргызстанца, находившегося в международном розыске

В РФ пограничники 10 июля на автомобильном пункте пропуска «Петухово» задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина Кыргызстана, находящегося в международном розыске. Об этом сообщили российские СМИ.  

По их данным,  гражданин КР собирался покинуть Россию.  «Оказалось, что  мужчина разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество, совершенное неоднократно) УК КР», —  говорится в сообщении.  

Уточняется, что, чтобы уйти от уголовного преследования от правоохранительных органов КР, он скрывался на территории России с августа 2016 года. 

Мужчина передан сотрудникам полиции.
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