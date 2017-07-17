Пограничники РФ задержали кыргызстанца, находившегося в международном розыске

В РФ пограничники 10 июля на автомобильном пункте пропуска «Петухово» задержали подозреваемого в мошенничестве гражданина Кыргызстана, находящегося в международном розыске. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, гражданин КР собирался покинуть Россию. «Оказалось, что мужчина разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 166 (мошенничество, совершенное неоднократно) УК КР», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, чтобы уйти от уголовного преследования от правоохранительных органов КР, он скрывался на территории России с августа 2016 года.

Мужчина передан сотрудникам полиции.