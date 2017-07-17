Аида Салянова возмущена тем, что гособвинение прячет своих свидетелей

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается допрос свидетелей. Для дачи показаний приглашена бывший сотрудник профильного ведомства Чинара Ажибраимова.

По ее словам, о том, что Алексею Елисееву была возобновлена адвокатская лицензия, она узнала в декабре 2016 года. Свидетель также отметила, что никакого отношения к этой лицензии она сама никогда не имела, поскольку в 2010 году была заместителем начальника отдела, занимающегося вопросами лицензирования адвокатов, а все документы рассматривали и визировали начальники (ими были на тот момент Марипа Сейдалиева и Жылдыз Мамбеталиева).

Свидетель подчеркнула, что по существу дела пояснить ничего не может.

Аида Салянова спросила, почему показания остальных свидетелей судья зачитывает.

«Их нет в городе, имеются их заявления», — пояснили представители прокуратуры.

«Это не причина, чтобы не прийти на процесс, и судья не должен оглашать их показания. Это нарушение УПК. Пусть гособвинение обеспечит их явку», — сказала адвокат Чинара Джакупбекова.

Аида Салянова подчеркнула, что создается впечатление, будто прокуратура прячет своих свидетелей, поскольку они говорят совсем не то, что нужно обвинению.

«В ГКНБ их допрашивали до полуночи. Давили на них морально. Пусть они теперь и в суд придут и подтвердят свои показания», — сказала Аида Салянова.

Судья Кубанычбек Касымбеков согласился с претензиями обвиняемой и ее защитников. В суде объявлен перерыв до 14.00.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, в 2010 года она, будучи министром юстиции, незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого были возбуждены уголовные дела по ряду статей УК КР.