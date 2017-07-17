Госслужба по исполнению наказания судится с мэрией Бишкека

Сегодня в Межрайонном суде Бишкека состоится рассмотрение искового заявления Государственной службы исполнения наказания (ГСИН) к столичной мэрии. Об этом сообщила пресс-служба ГСИН.

По ее данным, в своем иске ГСИН просит признать недействительным постановление мэрии от 2 июля 2004 года №693, в соответствии с которым компании «Саба» был предоставлен земельный участок площадью 0,077 гектара на пересечении улицы Ибраимова и проспекта Чуй, непосредственно прилегающий к зданию центрального аппарата ГСИН, на котором сегодня расположено кафе.

«Эта компания сумела получить в собственность и помещения в здании. Сейчас ведется разбирательство, кто и каким образом смог продать государственные помещения частной компании, за которой, по неофициальной информации, стоят криминальные структуры», – говорится в сообщении.