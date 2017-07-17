Основной свидетель обвинения вновь не явилась на суд Аиды Саляновой

В суде по делу экс-министра юстиции Аиды Саляновой продолжается допрос свидетелей.

Сегодня должна была дать показания бывший заместитель главы Минюста Жылдыз Мамбеталиева. Она является главным свидетелем, на основании показаний которой и было построено обвинительное заключение.

В суде должны были рассмотреть ранее приобщенную к материалам дела стенограмму разговора Мамбеталиевой и Саляновой по возобновлению лицензии Алексею Елисееву. Запись появилась в декабре 2016 года в Интернете.

Но, как пояснили представители прокуратуры, Мамбеталиева выехала из города и обеспечить ее явку невозможно.

Свидетельские показания, в частности заведующего архивом Министерства, из которого в 2013 году исчезло личное дело Елисеева, судья Ленинского суда Куванычбек Касымбеков стал зачитывать. Однако Аида Салянова и ее адвокат Чинара Джакупбекова потребовали прекратить оглашение этих показаний и вызвать свидетеля Адилета Чекиева на заседание, поскольку к нему есть вопросы.

Аида Салянова обвиняется в злоупотреблении должностным положением, поскольку она, по версии ГКНБ, незаконно продлила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, в отношении которого возбуждено было уголовное дело по ряду статей УК КР.