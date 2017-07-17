На заметку мигрантам: в России внесены изменения в Правила дорожного движения

В Правила дорожного движения Российской Федерации внесены изменения. О подписании соответствующего постановления сообщается на сайте правительства РФ, пишут российские СМИ.

Отныне в Правилах и на дорогах появляется целых три «экологических» знака особых предписаний:

«Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».

Уточняется, что вводятся они для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ.

Для обозначения мест зарядки электромобилей и мест их парковки в ПДД введены новые термины: «электромобиль, гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки.

Действие дорожного знака «Остановка запрещена» отныне распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны их остановок.

«Что касается любителей передвигаться на велосипеде, то, по предыдущей версии ПДД, велосипедистам до 14 лет нельзя было ездить по проезжей части, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя было двигаться по тротуару. В новой версии Правил допускаются перемещения взрослых на тротуар, если они сопровождают ездоков в возрасте до 14 лет», – говорится в информации.