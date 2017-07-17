11:27
+29
USD 69.48
EUR 79.27
RUB 1.16
Общество

На заметку мигрантам: в России внесены изменения в Правила дорожного движения

В Правила дорожного движения Российской Федерации внесены изменения. О подписании соответствующего постановления сообщается на сайте правительства РФ, пишут российские СМИ.  

Отныне в Правилах и на дорогах появляется целых три «экологических» знака особых предписаний: 

«Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств», «Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей», знак дополнительной информации (табличка) «Экологический класс транспортного средства».

Уточняется, что вводятся они для защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями вредных веществ.

Для обозначения мест зарядки электромобилей и мест их парковки в ПДД введены новые термины: «электромобиль, гибридный автомобиль», а также соответствующие дорожные знаки и разметки.  

Действие дорожного знака «Остановка запрещена» отныне распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны их остановок.  

«Что касается любителей передвигаться на велосипеде, то, по предыдущей версии ПДД, велосипедистам до 14 лет нельзя было ездить по проезжей части, а сопровождающим их взрослым велосипедистам нельзя было двигаться по тротуару. В новой версии Правил допускаются перемещения взрослых на тротуар, если они сопровождают ездоков в возрасте до 14 лет», – говорится в информации.
Ссылка:
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
Пограничники РФ задержали кыргызстанца, находившегося в международном розыске
Помощь мигранту. Медкнижку российского образца теперь можно получить в Бишкеке
Гражданам Кыргызстана разрешили работать водителями в России со своими правами
Бишкек стал городом-побратимом Уфы
В России снижается количество преступлений со стороны мигрантов
Депутаты Красноярского края в России увеличили себе вдвое зарплату
«Разобраться с тарифом на мусор» в Бишкеке предлагает профессор Янис Пролс
Правила сбора и транспортировки мусора в Бишкеке устарели. Пишут новые
В Приморье тигриное семейство устроило фотосессию
Какие правила дорожного движения нарушают водители
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов Убийство Камилы Дуйшебаевой. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов
Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву Почему Кыргызстан оказался должен Максиму Бакиеву
Бизнес
Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от&nbsp;SHOP. O. KG Как выбрать смартфон мечты? Полезные советы от SHOP. O. KG
Мегаприз от&nbsp;MegaCom. Выиграй миллионы в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo;! Мегаприз от MegaCom. Выиграй миллионы в викторине «Счастливые SMS»!
Сеть АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручила призы победителям акции &laquo;Тонны драйва&raquo; Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»
Ночь скидок: бонусы и&nbsp;скидки от&nbsp;MegaCom Ночь скидок: бонусы и скидки от MegaCom