Суд по делу насильника-таксиста из Балыкчи возобновится 20 июля

Процесс по делу водителя такси из Балыкчи, обвиняемого в изнасиловании, возобновится 20 июля. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель интересов потерпевшей Дмитрий Но.

По его словам, Тонский районный суд приговорил таксиста к трем годам лишения свободы, тогда как гособвинение просило 12 лет. Адвокаты пострадавшей обжаловали вердикт, и дело вернулось на повторное рассмотрение в суд Иссык-Кульского района, так как в Тонском районе всего один судья. Он повторно не может рассматривать одно и тоже дело.

«В Балыкчинский городской суд дело не направили в целях соблюдения объективности. Поскольку сам обвиняемый родом из этого города», — пояснил Дмитрий Но.

Он добавил, что заседания откладывали трижды, так как подсудимого, переведенного в Бишкекский СИЗО-1, не могли этапировать.

«11 июля его все же доставили в Каракол, а 20 июля суд начнется», — сказал Дмитрий Но.

Напомним, таксиста, подозреваемого в изнасиловании, задержали 4 августа 2016 года сотрудники УВД Иссык-Кульской области.

Он утверждал, что никого не насиловал, а все произошло по обоюдному согласию, так как девушка не могла оплатить проезд.

В ноябре 2016 года Тонский районный суд признал водителя такси виновным и осудил его на три года лишения свободы. Прокуратура обжаловала этот мягкий приговор.