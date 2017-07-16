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Общество

Инициатора переименования проспекта Чуй в проспект Сталина будут судить

Инициатора переименования проспекта Чуй в проспект Сталина будут судить. Об этом Амантур Манапбаев сообщил сам.

По его данным, судебное заседание назначено на 17 июля. Оно состоится в Свердовском райсуде Бишкека. Амантура Манапбаева привлекают к административной ответственности.

Ранее он создал общественную организацию «Коалиция левых сил». Она приступила к сбору подписей за переименование в Бишкеке проспекта Чуй в проспект Сталина.

Амантур Манапбаев недоумевает, почему его хотят привлечь к ответственности и заявляет, что «Коалиция левых сил» проведет не менее дерзкую акцию по своей значимости чем акция по переименованию проспекта Чуй».

 
 
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