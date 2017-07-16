Инициатора переименования проспекта Чуй в проспект Сталина будут судить. Об этом Амантур Манапбаев сообщил сам.

По его данным, судебное заседание назначено на 17 июля. Оно состоится в Свердовском райсуде Бишкека. Амантура Манапбаева привлекают к административной ответственности.

Ранее он создал общественную организацию «Коалиция левых сил». Она приступила к сбору подписей за переименование в Бишкеке проспекта Чуй в проспект Сталина.