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Общество

Помощь мигранту. Медкнижку российского образца теперь можно получить в Бишкеке

«Теперь кыргызстанские мигранты смогут не только пройти необходимые обследования, но и получить личные медицинские книжки российского образца непосредственно в Бишкеке, что позволит им в последующем легитимно осуществлять трудовую деятельность на территории России», – сказал сегодня на церемонии запуска пилотного проекта на базе медицинского центра «Санмед-Восток» генеральный директор Максим Елхимов.  

По его словам, проект, направленный на профилактику заболеваемости среди кыргызстанцев, стал возможным при поддержке уполномоченных органов города Москвы.

«Наши страны связывают многолетние дружественные отношения, которые в рамках проходящих в настоящее время интеграционных процессов получили новый импульс и положительную динамику. Власти России и Кыргызстана в качестве одного из приоритетов в своей деятельности определили обеспечение здоровья нации», – подчеркнул Максим Елхимов. 

Он сообщил, что ранняя диагностика заболеваний, препятствующих легальному трудоустройству мигрантов из Кыргызстана, позволит не только своевременно провести необходимое лечение, но и избавит их от лишних трат, связанных с переездом в Российскую Федерацию и обратно. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает серьезные последствия за трудоустройство лиц без личных медицинских книжек.

Отмечается, что работодатель может быть не только оштрафован в зависимости от формы его деятельности на сумму от 500 до 20 тысяч рублей, к нему также может быть применено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. 

«Что касается ответственности работника, на него налагается административный штраф в размере до 500 рублей. В случае наложения второго административного штрафа за один год, суд обязывает иностранного гражданина покинуть территорию РФ, в отношении него применяется административное выдворение, которое, в отличие от депортации, осуществляется за счет мигранта»,- рассказал Максим Елхимов. 

Глава медцентра рассказал, что порядок прохождения медицинского освидетельствования для получения личной медицинской книжки, регламентируется приказом Минздрава РФ от 12 апреля 2011 года. 

Согласно документу, медицинское освидетельствование включает в себя осмотр врача, лабораторные исследования и направлено на выявление следующих болезней: 

- туберкулез;

- ИППП (инфекции, передающиеся половым путем);

- кишечные инфекции;

- патогенный золотистый стафилококк. 

В случае выявления вышеназванных заболеваний, пациент не допускается до работы, пока не пройдет дообследование, и направляется на лечение в соответствующее медицинское учреждение.

Минздрав РФ.

Помимо этого, прием ведут терапевт, дерматовенеролог, ЛОР и стоматолог. 

Дополнительно проводятся: 

- флюорографическое обследование органов грудной клетки;

- исследование крови на сифилис;

- исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций;

- серологическое обследование на брюшной тиф;

- исследование на гельминтозы, включая соскоб на энтеробиоз и протозоозы;

- мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка. 

По словам Максима Елхимова  сотрудники медцентра также обучат мигрантов основам  гигиены. 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Информационные брошюры

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