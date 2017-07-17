Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Дождались! Седьмой сезон «Игры престолов»! Вы рады-рады-рады? Вообще, в США релиз был еще вчера, а вот русская премьера состоится сегодня. Ох, как не терпится (правда, мы уже видели первую серию, но спойлерить не станем). Лучше вот вам трейлер.





В Бишкеке, сегодня, 17 июля, жарко: +29. Прогноз погоды по стране вас ждет здесь.

Отключение света, воды, газа

Света не будет:

- 9.00-15.00 - жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Берекет);

- 9.00-18.00 - пересечение улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина, улица Хмельницкого, жилгородок Совмина, жилмассив «Аска-Таш» (улицы Кеминская, Месароша, Темировская, Садовая);

- 8.00-18.00 - микрорайоны 3-7-й, 11-й, 12-й, «Асанбай»;

- 9.00-19.00 - улицы Орозбекова, Мичурина, переулок Нарынский.

- 9.30-20.00 - улицы Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Абдрахманова, Мичурина, проспект Жибек Жолу;

- 9.00-17.00 - микрорайон «Джал», 15, улицы Темировская, Кеминская, переулок Кеминский.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут ежедневно закрывать с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля. Планируйте поездку заранее, чтобы не попасть в пробку. А они там многокилометровые.

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером – приблизительно в 18.30 - 19.00.

Памятные даты

В каждом из нас живет ребенок. Все мы хотя бы раз в жизни хотели отбросить условности и посмотреть мультфильм, заедая его мороженым, надеть глупые гольфы, покататься на аттракционах. К чему это?

62 года назад свои двери открыл первый из тематических парков «Диснейленд» в Анахайме (штат Калифорния).

Огромная территория, где можно встретиться и сфотографироваться с любимыми героями мультфильмов великого Уолта Диснея. Мы бы сто процентов заобнимали Дональда Дака, а вы?

17 июля 1968 года в Лондоне прошла премьера полнометражного мультипликационного фильма «Битлз» «Желтая подводная лодка». Очень странного мультфильма…





У кого намечаются тои

Поздравления принимает депутат Жогорку Кенеша от фракции «Кыргызстан» Салайдин Айдаров. Ему 48.

Родился Айдаров 17 июля 1969 года в селе Гульча Алайского района Ошской области.

35 лет исполнилось депутату Бишкекского городского кенеша от фракции «Мекеним Кыргызстан» Тимуру Тюбееву. Какие-то наши городские нардепы нелюдимые: в соцсетях их нет, фотографий нет, куда писать-звонить, простому народу неизвестно.

Куда сходить

Культура

В кинотеатре «Кыргыз киносу» в 16.45 начнется концерт группы Salt для 50+. Это современный ансамбль профессионалов разных направлений, микс-жанров. Экспериментаторы – скрипач, гитарист, комузист и пианист.

Подробную афишу мероприятий на неделю читайте здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

- 08.30 – Совет безопасности по ситуации на дорогах;

- 09.30, отель «Хайятт» - региональный семинар по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, туберкулеза и гепатита С;

- 10.00, Ленинский районный суд – заседание по делу Аиды Саляновой;

- 10.00, Первомайский районный суд – заседание по делу сторонников Садыра Жапарова;

- 11.00, АКИpress – пресс-конференция «Индекс управления ресурсами: Кыргызстан показывает обнадеживающие результаты по лицензированию недропользования, налогообложению и распределению доходов от горнодобывающей отрасли»;

- 15.00, Октябрьский районный суд – заседание по делу о бытовом национализме.

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