Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В воскресенье, 16 июля, в Бишкеке снова прогнозируют дожди. Но судя по вчерашним отсутствующим ливням (а нам их обещали много), синоптики просто перестраховались.

На Иссык-Куле, кстати, погода тоже радует. Может, не везде, но в Комсомоле ни облачка на небе.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

- 8.00-18.00 - микрорайон «Восток-5», жилмассивы «Токолдош», «Кара-Жигач», квадрат, ограниченный улицами Курманджан Датки, Менделеева, Горького, проспектом Чуй;

- 9.00-18.00 - улицы Абдумомунова, Турусбекова.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут ежедневно закрывать с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля. Планируйте поездку заранее, чтобы не попасть в пробку. А они там многокилометровые.

Люди, которые меняли мир

16 июля 1872 года родился «Наполеон полярных стран», норвежский путешественник и рекордсмен Руаль Энгельбергт Гравнинг Амундсен.

Он был первым человеком во многом. К примеру, именно он впервые достиг Южного полиса.

Никто, вероятно, не был более далек от цели своей жизни, чем я в эту минуту. С детства я мечтал о Северном полюсе, а покорил… Южный. Запись из дневника Амундсена

У него возникла честолюбивая мечта первым из землян побывать на обоих полюсах планеты. И Амундсен ее осуществил.

Памятные даты

16 июля 622 года началась Эра ислама, когда пророк Моххамед пустился в свое путешествие из Мекки в Медину. Точка отсчета мусульманского календаря. Начало распространения самой молодой религии.

Сегодня в Кыргызстане три профессиональных праздника: День работников гидрометеорологической службы, День работников сферы обслуживания и День металлурга.

51 год назад Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер сформировали первую супергруппу Cream. Именно этот блюз-роковый коллектив ввел длинные гитарные и барабанные соло в усложненной музыкальной фактуре композиций, пришедших на смену незатейливым песенкам.

Музыкальное направление, сформированное Cream, стало доминирующим в блюзе последующие десять лет.

А еще день рождения празднует главный «босоногий мальчик» российской эстрады Леонид Агутин. Он родился 16 июля 1968 года в Москве.

На самом деле, Агутин не только исполнитель легких песен-хитов. Его лирика прекрасна, послушайте.

У кого намечаются тои

44 года исполняется председателю Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбеку Зилалиеву.

День рождения также отмечает депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Рысбай Аматов. Ему 42.

Куда сходить

Культура

В баре Zolden beer сегодня можно сыграть в «Мафию» с Мариной Ким. Начало в 18.00.

На кыргызском «Мафия» пройдет в компании Feel Good в 18.30 Запись по телефону: 0550348051.

Если у вас есть дети, обязательно посетите мастер-класc по хэндмэйду в кулинарной студии Orange. Начало в 10.00.

Афишу мероприятий на выходные найдете здесь.

Спорт

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по дзюдо и если вы там еще не были, собирайтесь и идите. Наши ребята – молодцы! Они выиграли три медали в первый же день соревнований, а потом еще три.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

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