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Общество

Владимир Путин уснул на просмотре фильма о себе оскароносного Оливера Стоуна

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, признался, что еще не посмотрел документальный фильм Оливера Стоуна целиком, а при первой попытке  уснул. Об этом сообщили российские СМИ.  

Президент РФ рассказал рабочим, что сняться в фильме американского кинорежиссера его уговорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он мотивировал это известностью Оливера Стоуна и возможностью рассказать американской аудитории как можно больше о России.  

«Во время интервью Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. В беседах говорили также об исторических фигурах мировой политики,  таких как Сталин, Рейган и другие. Оскароносный режиссер, снявший фильм «Сноуден», конечно, не обошел вниманием в своих вопросах тему побега Эдварда Сноудена и получения им убежища в России», – сообщили СМИ.
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