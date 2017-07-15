Владимир Путин уснул на просмотре фильма о себе оскароносного Оливера Стоуна

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, признался, что еще не посмотрел документальный фильм Оливера Стоуна целиком, а при первой попытке уснул. Об этом сообщили российские СМИ.

Президент РФ рассказал рабочим, что сняться в фильме американского кинорежиссера его уговорил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он мотивировал это известностью Оливера Стоуна и возможностью рассказать американской аудитории как можно больше о России.

«Во время интервью Владимир Путин ответил на вопросы Стоуна о своей профессиональной карьере, взаимоотношениях с Клинтон, Бушем, Обамой и Трампом, Ельциным, Горбачевым. В беседах говорили также об исторических фигурах мировой политики, таких как Сталин, Рейган и другие. Оскароносный режиссер, снявший фильм «Сноуден», конечно, не обошел вниманием в своих вопросах тему побега Эдварда Сноудена и получения им убежища в России», – сообщили СМИ.