На взятке поймана сотрудница Госрегистрационной службы

При получении взятки в размере $3 тысяч задержана сотрудница отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Департамента регистрации населения Государственной регистрационной службы (ГРС) П.А. Об этом сообщает пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности КР.

Уточняется, что паспортистка вымогала денежные средства за прием документов и последующее оформление статуса иммигранта страны (вид на жительство) иностранному гражданину.

Главным следственным управлением ГКНБ возбуждено уголовное дело по статьям 313 (вымогательство взятки) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Задержанная водворена в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие.