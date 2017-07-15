Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Любители «Игры престолов» вы уже чувствуете приближение зимы? М-м-м-м, мы в предвкушении: каких-то пара дней и выйдет первая серия нового сезона. Наконец-то к нам вернутся драконы, железный трон и красавец Джон Сноу. Да-да, мы знаем, что все вы его тайно обожаете (а может, и не тайно). В общем, ждем…

Чуть не забыли! Сегодня суббота, 15 июля, в Бишкеке +29 и кратковременные дожди. Если собираетесь на Иссык-Куль, не советуем: ливни ожидаются по всей республике. И завтра тоже.

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет:

— 9.00–17.00 — пересечение улиц Керамической и Широкой, район стеклозавода, «Городок Строителей», № № 7,8;

— 9.00–13.00 — жилмассив «Токолдош» (улица Менделеева, переулок Менделеева);

— 13.00–17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Кыз-Сайкал, Байсак, Анарбек, Жийделуу);

— 9.00–18.00 — улицы Раззакова, Линейная, Чапаева, 6-я линия, Гагарина, бульвар Эркиндик.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут ежедневно закрывать с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля. Планируйте поездку заранее, чтобы не попасть в пробку. А они там многокилометровые.

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 08.30, 09.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30 — 19.00.

Памятные даты

Сегодня отмечается один из международных праздников ООН — Всемирный день навыков молодежи (World Youth Skills Day).

15 июля — знаменательный день для истории авиации и кино. Но если читать о новых моделях самолетов и организации авиакомпаний интересно отнюдь не многим, то знать несколько фактов из истории американской «фабрики грез» хотят почти все. Ну признайтесь.

Итак, поехали. В 1959 году именно в этот день на экраны США вышел фильм, признанный лучшей комедией всех времен. Ничего так, правда? А говорим мы, конечно, о картине с Мэрилин Монро, Тони Кертисом и Джеком Леммоном «В джазе только девушки».





Кстати, так фильм назывался в советском прокате, оригинальное название — «Некоторые любят погорячее».

Картина была для своего времени настоящим прорывом. Тогда в Голливуде действовал этический кодекс (известный как кодекс Хейса) и вольности любого характера из сценариев удалялись. Реплики героев и повороты сюжета «В джазе только девушки» не соответствовали традиционным нормам нравственности. Тем не менее фильм был обречен на успех.





Он получил премию «Оскар» и три премии «Золотой глобус». А песни, исполненные в фильме, в частности «I Wanna Be Loved by You», приобрели большую популярность. Фразы героев вошли в разговорный английский язык.





Через 29 лет, в 1988-м, так же 15 июля на экраны США выходит боевик, родивший новую американскую звезду, — «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Между прочим, изначально участие Уиллиса в картине не планировалось. Он тогда был актером сериалов и ведущим юмористических передач. На главную роль звали Сильвестра Сталлоне, Харрисона Форда, Берта Рейнольдса, Ричарда Гира, Дона Джонсона, но они отказались.

Куда сходить

Культура

В 19.00 Ololohaus начнется Improv party. Каждый может импровизировать, приходите — и сами в этом убедитесь. Регистрация обязательна (0555 80 80 83).

На ипподроме в Чолпон-Ате сегодня мегакруто. Там проходит Фестиваль танцевальной музыки «Highland: Легенды озера».

Ох, мы и не знаем, как разорваться, хочется еще посетить этнофестиваль «Тескей жээк» в доме манасчи Саякбая Каралаева в селе Тон.

Афишу мероприятий на выходные найдете здесь.

Спорт

В Бишкеке продолжается чемпионат Азии по дзюдо и если вы там еще не были, собирайтесь и идите. Наши ребята — молодцы! Они выиграли три медали в первый же день соревнований.

Спортивный календарь на неделю найдете тут.

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