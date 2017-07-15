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Общество

16 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

  • 8.00-18.00 - микрорайон «Восток-5», жилмассивы «Токолдош», «Кара-Жигач», квадрат, ограниченный улицами Курманджан Датки, Менделеева, Горького, проспектом Чуй;
  • 9.00-18.00 - улицы Абдумомунова, Турусбекова.

В Чуйской области:

  • 9.00-18.00 - город Кара-Балта (улицы Садовая, Крылова, 8 Марта, Кожомбердиева, Пушкина, Фрунзенская, Чернышевского, переулок Садовый, Чкаловский уголок).

В Ошской области:

  • 9.00–17.00 - город Ош (микрорайон «Тюлейкен»,  улицы Ошская, Курманджан Датки, Ленина, 8 Марта, Кызыл-Аскер, Нариман, Кыргызская, село Жаны-Турмуш), сельские управы Савай, Сары-Таш, Кара-Кульджа, Кенеш, Сары-Булак, Ылай-Талаа, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызы-Жар, Алайку.

В Баткенской области:

  • 9.00–17.00 - сельские управы Орозбекова, Котормо.
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