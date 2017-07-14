За персональную парковку на газоне в Бишкеке оштрафуют. Ищут организатора

За персональную парковку на газоне столичного проспекта Манаса, 41а оштрафуют. Ищут организатора. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель Санитарно-экологической инспекции (СЭИ), старший по Первомайскому району Арсен Аильчиев.

По его словам, для изучения вопроса создали комиссию в составе представителей Санитарно-экологической инспекции, отдела ЖКХ , «Зеленстроя» Бишкекглавархитектуры и Бишкекасфальтсервиса. Они обследовали зону и составили акт.

Читайте по теме Бишкекские чиновники разберутся, кто организовал персональную парковку на газоне

«Подтвердилось, что парковочное место сделали самовольно. По генплану там должен быть газон. Никто разрешительных документов под застройку не брал. Я готовлю письмо в Госэкотехинспекцию и в Управление по землепользованию и строительству для привлечения к административной ответственности виновных лиц, а также для приведения участка в первоначальный вид», — сказал Арсен Аильчиев.

Он отметил, что сегодня не удалось выяснить, кто организовал парковку.

«По указанному адресу на первом этаже расположены хозсубъекты. Владелица одного из них там припарковала свою машину. У нее взяли объяснительную. Она не берет на себя ответственность. Говорит, что кто-то уложил асфальт, а она просто воспользовалась, натянула цепь и установила тумбы «Для личного пользования». В любом случае мы направим письмо, и службы выяснят, кто это сделал и почему», — резюмировал представитель СЭИ.