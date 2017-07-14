За персональную парковку на газоне в Бишкеке оштрафуют. Ищут организатора

За персональную парковку на газоне столичного проспекта Манаса, 41а оштрафуют. Ищут организатора. Об этом ИА «24.kg» сообщил представитель Санитарно-экологической инспекции (СЭИ), старший по Первомайскому району Арсен Аильчиев.
По его словам, для изучения вопроса создали комиссию в составе представителей Санитарно-экологической инспекции, отдела ЖКХ, «Зеленстроя» Бишкекглавархитектуры и Бишкекасфальтсервиса. Они обследовали зону и составили акт.
«Подтвердилось, что парковочное место сделали самовольно. По генплану там должен быть газон. Никто разрешительных документов под застройку не брал. Я готовлю письмо в Госэкотехинспекцию и в Управление по землепользованию и строительству для привлечения к административной ответственности виновных лиц, а также для приведения участка в первоначальный вид», — сказал Арсен Аильчиев.
Он отметил, что сегодня не удалось выяснить, кто организовал парковку.
«По указанному адресу на первом этаже расположены хозсубъекты. Владелица одного из них там припарковала свою машину. У нее взяли объяснительную. Она не берет на себя ответственность. Говорит, что кто-то уложил асфальт, а она просто воспользовалась, натянула цепь и установила тумбы «Для личного пользования». В любом случае мы направим письмо, и службы выяснят, кто это сделал и почему», — резюмировал представитель СЭИ.