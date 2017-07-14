В США врачей обвинили в мошенничестве с рецептами на $1,3 миллиарда

Минюст США отчитался о завершении масштабной операции по раскрытию мошеннических схем в системе здравоохранения. В результате 412 фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве на общую сумму около $1,3 миллиарда. Об этом сообщает портал «Медуза».

Обвинения предъявлены более чем в 20 разных штатах, по делу проходят 115 докторов, а также медсестры и другие категории медработников. Около 300 специалистов уже отстранены от работы, заявил генпрокурор Джефф Сешнс.

Их обвиняют в том, что они выписывали рецепты на лекарства, которые не предусмотрены диагнозом. Причем в большинстве случаев лекарства даже не были куплены, но счета за них выставлялись государственной системе медстрахования.

В пресс-релизе Минюста особо отмечается, что некоторые доктора выписывали рецепты на опиоидные обезболивающие. Исполняющий обязанности директора ФБР Андрю Маккейб рассказал, что некоторые доктора за месяц самостоятельно выписывали столько же рецептов, сколько целые больницы.