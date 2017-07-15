Погода в Кыргызстане на 16 июля: дожди

В Кыргызстане ожидаются дожди, грозы, в высокогорной зоне снег, местами осадки сильные. Ветер западный, 4–9 метров в секунду, с порывами до 23 м/с.

День уменьшится до 15 часов 1 минуты.

В Бишкеке без осадков, температура воздуха ночью +14, днем +31 градус.

В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью +14, днем до +34 градусов.

В Нарынской области +8 градусов ночью и +27 днем.

В Иссык-Кульской области ночью +12 градусов, днем +27.

В Таласской области температура воздуха ночью +9, днем +28 градусов.