Раскаяние. Подсудимый осознал вину и принес обществу свои глубокие извинения

Сегодня проходящий по делу о бытовом национализме Мирлан Ирсалиев принес пострадавшему врачу-реаниматологу Егору Борисову, заведующему реанимационной службой Бишкекской станции скорой медицинской помощи, и всему Кыргызстану свои глубокие извинения.

Напомним, инцидент произошел 29 июня 2016 года. Вечером после занятий на курсах кыргызского языка Егор Борисов возвращался домой, когда ему позвонила супруга и сообщила, что поцарапала чужую машину. Егор Борисов отправился к месту происшествия. По его показаниям, владелец поврежденной машины Мирлан Ирсалиев начал оскорблять его по национальному признаку.

Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро. В настоящее время идут судебные процессы в Октябрьском районном суде по делу о бытовом национализме.

Как прокомментировал ИА «24.kg» Егор Борисов, сегодня они вместе с Мирланом Ирсалиевым передали третьей детской больнице электрокардиограф.

«В этом аппарате очень нуждалось отделение реанимации, оказывающее неотложную помощь очень большому количеству детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии», — сказал Борисов.

По его словам, вчера к нему обратился оппонент по судебному разбирательству Мирлан Ирсалиев, принес свои глубокие извинения и спросил, как он может компенсировать и загладить свою вину.

«Я предложил оказать благотворительную помощь больнице в виде электрокардиографа», — прокомментировал ИА «24.kg» врач-реаниматолог.

Егор Борисов подчеркнул, что не ставил целью посадить человека, имеющего детей, главной целью было донести до Ирсалиева, как он не прав.