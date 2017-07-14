Раскаяние. Подсудимый осознал вину и принес обществу свои глубокие извинения

Сегодня проходящий по делу о бытовом национализме Мирлан Ирсалиев принес пострадавшему врачу-реаниматологу Егору Борисову, заведующему реанимационной службой Бишкекской станции скорой медицинской помощи, и всему Кыргызстану свои глубокие извинения.
Инцидент закончился избиением врача. У Егора Борисова диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и сломанное ребро. В настоящее время идут судебные процессы в Октябрьском районном суде по делу о бытовом национализме.
Как прокомментировал ИА «24.kg» Егор Борисов, сегодня они вместе с Мирланом Ирсалиевым передали третьей детской больнице электрокардиограф.
«В этом аппарате очень нуждалось отделение реанимации, оказывающее неотложную помощь очень большому количеству детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии», — сказал Борисов.
По его словам, вчера к нему обратился оппонент по судебному разбирательству Мирлан Ирсалиев, принес свои глубокие извинения и спросил, как он может компенсировать и загладить свою вину.
«Я предложил оказать благотворительную помощь больнице в виде электрокардиографа», — прокомментировал ИА «24.kg» врач-реаниматолог.
Егор Борисов подчеркнул, что не ставил целью посадить человека, имеющего детей, главной целью было донести до Ирсалиева, как он не прав.