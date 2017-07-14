Афиша на выходные: 15—16 июля

Концерты, выступления

15 июля. Творческое шоу «Сцена»

«Сцена» — отличная возможность показать свой талант. Танцуешь, поешь, играешь на инструментах или есть другой талант? Тогда регистрируйся по телефонам: 0776(556,705)814571.

Площадка кинотеатра «Россия», 18.00.

15 июля. Improv party

Импровизация — это уникальный инструмент, который поможет вам набраться уверенности в себе. Каждый может импровизировать, приходите и сами в этом убедитесь. Регистрация обязательна (0555 80 80 83).

ololohaus, 19.00.

Выставки, ярмарки, фестивали, акции

1—23 июля. Японская выставка «Современный дизайн»

Выставка ознакомит кыргызстанцев с предметами повседневности разных эпох (послевоенной и современной), которые отражают стиль жизни японцев. Представлены 100 экспонатов — мебель, посуда, одежда, бытовая техника, панели марок автомобилей и многое другое. Все работы выполнены из традиционных материалов с использованием уникальных прикладных техник и новейших технологий Страны восходящего солнца.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

15 июля. Фестиваль танцевальной музыки «Highland: Легенды озера»

Highland — это слияние электронной танцевальной музыки с классической и этнической. Вас ждут выступления диджеев, квартета Sky, комузистов, Ксении Стрельцовой, Ильяса Жаналиева, а также зарубежных звезд Magnit&Slider, пиротехническое шоу, игры и конкурсы, театральные постановки и многое другое.

Ипподром города Чолпон-Аты.

15 июля. Этнофестиваль «Тескей жээк»

В программе конноспортивные игры, показательные выступления по национальным играм, мастер-классы местных ремесленных групп, концерт и многое другое. Для гостей будет организован трансфер из Чолпон-Аты, Каракола и Нарына.

Дом манасчи Саякбая Каралаева в селе Тон, 9.30–17.00.

Благотворительная выставка картин Нурлана Дуйшобекова

Он пишет свои работы при помощи кофе и воды. Все собранные средства от продажи картин пойдут в Общественный фонд «Помогать легко».

Кофейня Sierra (на проспекте Манаса), 10.00.

Мастер-классы, тренинги

15 июля. Talking Club: Movies

Приходите, попрактикуйте английский в интересной беседе, в небольшой компании. Наш модератор Сергей Вятчанин подстроится под любой уровень владения английским.



Студия альтернативного обучения «Окна», 17.30.

15 июля. Семинар «Основы медиации»

Целевая аудитория: администраторы, топ-менеджеры, бухгалтеры, руководители, бизнесмены, юристы, адвокаты, преподаватели и предприниматели. Семинар даст понимание того, как повысить эффективность управления конфликтами. Предварительная запись обязательна (0556609902).

Адрес: улица Боконбаева, 204, 14.00.

15 июля. Игра «Микроэкономика современных государств»

Цель игры — показать игрокам инструменты микроэкономики и на игровой практике продемонстрировать, за счет чего образуется рыночная стоимость компаний и их акций и как ведется стратегическая битва по поглощению компаний. Справки по телефону: 0771801771.

Кафе Burger House, 19.00.

16 июля. Игра «Мафия»

Хотите эмоционально отдохнуть после трудовых будней, зарядиться положительной энергией, познакомиться с интересными людьми? Тогда оставляйте свои заявки на участие. Каждую неделю новые известные личности. На этот раз «Мафия» с Мариной Ким.

Бар Zolden beer, 18.00.

16 июля. Игра «Мафия» на кыргызском языке

Вы не только зарядитесь положительной энергией, но и попрактикуетесь в языке. Невозможно сказать «мафия олуп кет» и не засмеяться. Игра будет полезна и тем, кто хочет попрактиковаться в разговорном кыргызском. Запись по телефону: 0550348051.

Компания Feel Good, 18.30.

Кино

15 июля. Показ фильма Crazy Stupid Love (на английском языке)

У Кола Уивера, пуританских взглядов семьянина чуть-чуть за сорок, не жизнь, а мечта: хорошая работа, прекрасный дом, замечательные дети и брак со школьной возлюбленной. Но когда Кол узнает, что его жена Эмили изменила ему и хочет развода, его «идеальная» жизнь быстро рушится. Хуже того, говоря современным языком, Кол, который уже пару десятилетий не ходил на свидания, являет собой настоящего «лоха».

Студия альтернативного обучения «Окна», 18.30.

16 июля. Показ фильма «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

Сымитировав помешательство в надежде избежать тюремного заключения, Рэндл Патрик МакМерфи попадает в психиатрическую клинику, где почти безраздельным хозяином является жестокосердная сестра Милдред Рэтчед. МакМерфи поражается тому, что прочие пациенты смирились с существующим положением вещей, а некоторые даже сознательно пришли в лечебницу, прячась от пугающего внешнего мира. И решается на бунт. В одиночку.

ololohaus, 19.00.

Для детей

15 июля. Встреча в клубе игры го

Го — логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием. Не упустите прекрасный шанс открыть для детей и себя увлекательный мир го. А если вы уже опытный игрок, у вас появится достойный соперник. Подробнее

Кыргызско-японский центр, 13.00.

15 июля. Мастер-класс по росписи гипсовых фигурок

Не знаете, как и чем занять детей в летнее время? В студии мастера проведут самые интересные и разнообразные мастер-классы и занятия для ваших детей.

Кулинарная студия Orange, 12.00.

16 июля. Мастер-класc по хэндмэйду

Такая интерактивная форма обучения обязательно понравится вашему ребенку. Мастер-класс дает возможность познакомиться с новой технологией, при этом опробовав на практике всю полученную информацию.

Кулинарная студия Orange, 10.00.