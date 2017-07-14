Посол Турции: Отношения двух стран зависят не от позиции руководителей

«Кыргызско-турецкие отношения зависят не от позиции руководителей, а от теплых взаимотношений народов двух стран», — заявил Полномочный и Чрезвычайный Посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч, отвечая на вопрос ИА «24.kg» об охлаждении отношений после отказа Кыргызстана закрыть частные школы «Себат».

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Посол отметил, что двустороннее сотрудничество во всех сферах не изменилось. «В Кыргызстане работают 300 компаний с турецким капиталом, в Турции 100 компаний принадлежат кыргызстанцам. В Турции живут и работают 13 тысяч кыргызстанцев, в вашей стране наших соотечественников 10 тысяч», — сообщил Метин Кылыч.

Напомним, в 2016 году в Турции была пресечена попытка военного переворота. Тогда погибли 250 и пострадали 2,5 тысячи человек. В организации беспорядков обвинили Фетхуллаха Гюлена. Кыргызстан отказал Турции в просьбе закрыть частные школы «Себат». По мнению турецкой стороны, школы принадлежат сторонникам Фетхуллаха Гюлена и проповедуют его идеи.