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Общество

Судья запретил защите Аиды Саляновой привести допрошенных свидетелей

На заседании в Ленинском райсуде по делу экс-генпрокурора Аиды Саляновой ее адвокат Чинара Джакупбекова ходатайствовала о вызове свидетелей, допрошенных на следствии, но не включенных в список свидетелей стороны обвинения.

Ранее судья Камчыбек Касымбеков зачитал их заявления, в которых они просят принять за основу данные ими в ходе следствия показания в полном объеме.

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Со слов стороны обвинения, причиной неявки части свидетелей являются отъезд за пределы города, связанный с трудовой деятельностью, и другие причины.

«В ходе судебного заседания, а также в коридоре со стороны присутствующих на суде в отношении меня прозвучали угрозы и оскорбления», — зачитал судья Касымбеков заявление свидетеля обвинения Жылдыз Мамбеталиевой.

Нарушается принцип состязательности и равноправия. В статье 99 Конституции КР и в статье 18 Уголовно-процессульного кодекса говорится как раз об этом. Во время следствия этим свидетелям задавали вопрос только следователи. Ни меня, ни моего подзащитного не было, и мы не могли задать им вопросы. У нас единственный шанс, а вы отклоняете его.

Чинара Джакупбекова

Судья Камчыбек Касымбеков, изучив ходатайство, в очередной раз отказал ей в удовлетворении, не найдя уважительных причин.

Напомним, ГП возбудила в отношении экс-генпрокурора уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Ее обвиняют в том, что в бытность исполняющей обязанности министра юстиции она возобновила действие адвокатской лицензии находившегося на тот момент в розыске за совершенные преступления Алексея Елисеева.
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