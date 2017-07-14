Подсудимому Райкану Тологонову назначили госадвокатов

Подсудимому Райкану Тологонову назначили государственных адвокатов. Его защитник Сартбай Жээнбеков не явился на судебное заседание в Первомайском районном суде, где рассматривают дело.

По словам прокурора, это происходит уже во второй раз. «Считаю, что это намеренное затягивание дела. Прошу вас направить в Минюст частное обвинение адвоката в ненадлежащем исполнении своих обязанностей и назначить подсудимому государственного адвоката», — сказал судье Марату Сыдыкову гособвинитель.

Устное ходатайство прокурора о направлении частного обвинения судья не удовлетворил, а государственных защитников подсудимому назначили, несмотря на отказ Тологонова от них.

«Уважаемый суд, хочу отметить, что сегодня всего четвертый раз не состоялся процесс. Из них два раза заседания были отложены из-за того, что не явились потерпевшие, один раз это случилось по моей болезни. И сегодня — потому что не смог прийти адвокат», — сказал подсудимый.

Судья свое решение аргументировал тем, что адвокат ненадлежащим образом известил о том, что не сможет явиться. И объяснил Тологонову, что частному адвокату никто не запрещает его защищать, а государственные защитники назначены для того, чтобы из-за неявки частного адвоката больше не откладывать заседания.

Новые адвокаты ходатайствовали об отложении процесса для ознакомления с материалами уголовного дела. Следующий процесс назначен на 20 июля.

Напомним, экс-депутата парламента Райкана Тологонова арестовали в конце марта в результате расследования ГКНБ фактов мародерства и рейдерства во время революции 2010 года. Тологонову предъявлены обвинения по статьям 167 (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в жилище) и 241 (незаконные приобретение, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) УК КР.